Diogo Jota deve desfalcar o Liverpool durante algumas semanas

"O (guarda-redes) Alisson não vai jogar amanhã (na Liga Europa), nem no fim de semana e provavelmente também não competirá na próxima semana. O Diogo Jota é capaz de demorar mais tempo, não sabemos o quanto, pois é um pouco mais sério. Temos de ver...", comentou.



Ambos os jogadores magoaram-se no fim de semana na visita ao Manchester City (1-1), em partida da Liga inglesa, com Diogo Jota a sair no início da segunda parte, com queixas na coxa esquerda.



Na quinta-feira, o Liverpool recebe os austríacos do Lask Linz e pode garantir já o apuramento para a próxima fase, uma vez que lidera o Grupo E com nove pontos, mais dois do que os franceses do Toulouse, com sete, enquanto os belgas do União têm cinco e o Lask Linz apenas três.