Diogo Jota é o jogador da semana na Liga Europa

O avançado luso marcou aos 15, 67 e 81 minutos, num jogo disputado na quinta-feira, em que o compatriota Rúben Neves fez o segundo golo da equipa inglesa, aos 52.



Diogo Jota venceu a votação da UEFA, em que concorria também o avançado argentino Vietto, autor de um dos golos com que o Sporting venceu na quinta-feira os turcos do Basaksehir, por 3-1.



Os outros dois jogadores a votação foram o japonês Daichi Kamada, igualmente responsável por um 'hat-trick' na goleada do Eintracht Frankfurt ao Salzburgo (4-1) e o romeno Ianis Hagi, filho da antiga estrela Georghe Hagi.



Hagi foi fundamental na reviravolta do Rangers frente ao Sporting de Braga, num jogo em que os escoceses perdiam em casa por 2-0, e o romeno marcou aos 67 e 82 minutos, tendo o nigeriano Joe Aribo também faturado, aos 75.



Além de ter sido eleito melhor jogador da semana, Diogo Jota integra também o '11 ideal' da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



O avançado integra uma equipa em que constam dois jogadores do Sporting, o defesa Coates e Vietto, bem como Rúben Neves.