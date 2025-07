Diogo Jota: Homenagem sentida antes e durante o primeiro jogo do Liverpool

Antes de as equipas entrarem em campo, nas bancadas, eram inúmeras as camisolas e os cachecóis com o número e o nome de Diogo Jota, tarjas a celebrarem a carreira do português, algumas com a música que os adeptos dedicavam ao português, assim como várias bandeiras de Portugal.







A preparar o arranque da nova época, o Liverpool deslocou-se a casa do Preston North End, com o encontro de apresentação da equipa do segundo escalão a tornar-se num momento de homenagem aos dois portugueses e, em especial, a Diogo Jota, que se tornou o eterno camisola 20 dos ‘reds’.A cantora Claudia Rose Maguire lançou os momentos de homenagem, primeiro interpretando o Can’t Help Falling In Love, música usada pelos adeptos da equipa da casa, e depois o icónico You’ll Never Walk Alone, acompanhado por todos os adeptos no Deepdale.Ao som do mais conhecido hino do Liverpool, o capitão do Preston North End, Ben Whiteman, colocou um ramo de flores junto à tribuna onde estavam colocados os adeptos dos campeões ingleses, que tem o nome de um histórico treinador dos ‘reds’, Bill Shankly.Os painéis publicitários ao redor do relvado passaram a ter a inscrição “Diogo Jota e André Silva You’ll Never Walk Alone [nunca vão caminhar sozinhos]”, antes de um minuto de silêncio, cumprido de forma unânime por todos os mais de 20.000 espetadores e pelos jogadores, todos com um fumo negro no braço.Ainda com 0-0 no marcador, ao minuto 20 do encontro, os adeptos do Liverpool entoaram em uníssono o cântico que dedicavam ao português, com todo o estádio a levantar-se a aplaudir.Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.