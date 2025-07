Diogo Jota. Messi foi uma de muitas estrelas que se despediram

“QEPD [Que em paz descanse]”, escreveu o argentino numa publicação nas ‘stories’ da rede social Instagram, acompanhada de uma fotografia de costas de Diogo Jota, a celebrar com as mãos em forma de coração.



Messi juntou-se às muitas homenagens ao futebolista português, bem como as ‘estrelas’ Lamine Yamal, do FC Barcelona, Kylian Mbappé, do Real Madrid, ou Erling Haaland, do Manchester City, que usaram também as suas redes para manifestarem pesar.



Yamal publicou uma fotografia de Diogo Jota, acompanhado com um coração partido ao meio, enquanto Mbappé expressou sentimentos aos mais próximos de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, que também morreu no acidente de viação hoje de madrugada.



Do Real Madrid, que se encontra a disputar nos Estados Unidos o Mundial de clubes, também Vinicius Júnior e Jude Bellingham escreveram mensagens de apoio e tristeza pela tragédia que abalou uma família e o mundo do futebol.



“Notícias de partir o coração. Descansem em paz, André e Diogo. Envio amor e força para a família”, referiu o médio inglês Bellingham, enquanto o brasileiro Vinicius Júnior expressou igualmente apoio aos familiares dos dois irmãos futebolistas: “Descansem em paz, Diogo e irmão André Silva! Muita força a toda a família”.



As mensagens dos ‘merengues’ foram acompanhadas pela iniciativa da equipa de futebol do Real Madrid em respeitar um minuto de silêncio.



Os jogadores e equipa técnica do emblema espanhol juntaram-se no cumprimento de um minuto de silêncio, em memória de Diogo Jota e de André Silva, antes do treino de hoje em Palm Beach, na Florida, onde os madridistas preparam o jogo com o Borussia Dortmund, dos quartos de final do Mundial de clubes.



Têm sido vários os nomes sonantes do futebol mundial que continuam a reagir à morte dos dois jogadores, entre os quais também o ‘astro’ brasileiro Neymar.



“Os meus sentimentos a toda a família e amigos próximos. Descansem em paz, Diogo e André”, referiu o internacional brasileiro, que joga no Santos.



Do Liverpool, clube de Diogo Jota, o argentino Alexis Mac Allister disse estar incrédulo perante o desaparecimento do avançado internacional luso.



“Não acredito. Vou-me lembrar sempre dos teus sorrisos, das tuas emoções, da tua inteligência, do teu companheirismo e de tudo o que fazias. Dói muito, vamos sentir saudades. Descansa em paz, querido Diogo”, escreveu o argentino campeão do mundo.



Sadio Mané, outro companheiro de Diogo Jota, que há três épocas deixou os ‘reds’, não esqueceu igualmente o português.



O avançado publicou uma fotografia em que ambos aparecem abraçados no relvado, num jogo diante do Manchester City, acompanhado de uma cara triste e dois corações partidos.



Outro 'ex-red', o internacional brasileiro Roberto Firmino, que também partilhou o balneário de Anfield com o português, dirigiu-se, emotivamente, à família.



"Quando as palavras faltam, sobram apenas os gemidos inexprimíveis. E por essa causa me ponho de joelhos, orando para que o Espírito Santo console o coração de Rute, Dinis, Duarte, Mafalda, Senhor Joaquim, Senhora Isabel e todos os familiares e amigos. Foi um privilégio e uma honra ter conhecido e vivido momentos tão especiais ao lado de vocês. Descansa em Paz meu irmão Jota, e André", escreveu o avançado 'canarinho'.



O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.



Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.



Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas edições da Ligas das Nações, a última das quais no mês passado.



Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.