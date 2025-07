Diogo Jota “para sempre” no Liverpool

“Diogo Jota está imortalizado como número 20 do Liverpool para sempre”, escreve o clube, na biografia do antigo avançado português, colocada na página dedicada aos jogadores, separados por posição, com esta homenagem.



Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.



O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.



“A morte repentina e trágica do Diogo e do seu irmão André, na Espanha, em 3 de julho de 2025, devastou todos os ligados ao Liverpool e provocou uma enorme quantidade de homenagens em Merseyside e no mundo todo. Como seu próprio cântico de torcida tantas vezes mencionou, seu nome era Diogo e ele nos levou à vitória. Ele sempre será o nosso número 20”, rematam os "reds".



Antes, o Liverpool já tinha retirado o número 20 de todos os escalões de futebol e prestado homenagem no jogo particular frente ao Preston.