Diogo Jota `trai` Wolverhampton e Rui Patrício sai de maca

No reencontro com a antiga equipa, o avançado, de 24 anos, que voltou à competição no início do mês, depois de recuperado de uma lesão sofrida em dezembro último, apontou o único tento no Molineux, em tempo de compensação da primeira parte (45+2), assistido por Sadio Mane.

Já na reta final do desafio da 28.ª ronda, o defesa central Conor Coady acabou por, involuntariamente, acertar com o joelho na cabeça do guardião luso, num lance em que os ‘reds’ viram um golo marcado por Salah ser anulado, por posição irregular.





O técnico dos ‘wolves’, o português Nuno Espírito Santo, já tinha esgotado as três substituições, mas, uma vez que na Premier League são permitidas duas substituições adicionais em casos de concussão cerebral, o suplente John Ruddy entrou aos 90+11 para render o português, que precisou de receber oxigénio, antes de abandonar o relvado de maca.Nos ‘wolves’, além de Patrício, alinharam de início Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, enquanto Fábio Silva foi suplente utilizado e Vitinha não saiu do ‘banco’.Depois de dois desaires consecutivos na Premier League, o campeão inglês é, agora, sexto colocado, com 46, os mesmos de Everton, que tem menos um jogo. Já o Wolverhampton não vence há quatro jogos e segue em 13.º (35).

Com mais um jogo disputado, o Manchester City lidera o campeonato com 71 pontos, contra os 57 do segundo posicionado United e 56 do Leicester, último do pódio.







Rui Patrício sai de maca frente ao Liverpool, mas já está "bem e consciente"



O guarda-redes Rui Patrício está “bem e consciente” depois de um choque violento com o seu colega de equipa Coady nos minutos finais da derrota do Wolverhampton com o Liverpool, na 29ª jornada da Liga inglesa de futebol.



“Ele está bem. Está consciente. Lembra-se do que aconteceu. Está consciente. O médico diz que está bem”, sossegou o treinador Nuno Espírito Santo, em declarações à SkySports.



“Já falámos e ele está bem”, reforçou o técnico luso.



Nuno Espírito Santo admite “preocupação” sempre que se trata de uma concussão na cabeça, até porque o Wolwerhampton já teve um caso grave esta época.



No final novembro, em jogo com o Arsenal, Raul Gimenez chocou com o também ex-benfiquista David Luiz com gravidade que o levou a ser hospitalizado e operado, com o mexicano a estar fora da competição desde então.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também já desejou as melhoras ao habitual titular da seleção lusa.