Diogo Leite deixa FC Porto em definitivo e assina pelo Union Berlim

"O Union aciona a opção de compra. Em 2022/23, o Union Berlim tinha assinado com Diogo Leite por empréstimo do FC Porto. Um ano mais tarde, avançou com a opção de compra acordada", refere o clube alemão na sua página oficial.

Também o FC Porto deu conta da saída do defesa central, de 24 anos, através de uma mensagem na rede social Twitter, com um agradecimento ao jogador e a mensagem que Diogo Leite fará "sempre" parte do clube.

O Union Berlim não especificou valores, mas a imprensa indica que clube alemão pagará os 7,5 milhões de euros que estavam previstos aquando do empréstimo e em caso de opção de compra.

"Sinto-me muito confortável aqui, desde o início, feliz por ter conseguido ter bons desempenhos. A época foi de sucesso, e divertida. Espero continuar assim e alcançar os objetivos que temos", referiu o defesa, citado pelo Union Berlim.

Na equipa alemã, Diogo Leite disputou na sua época de estreia 40 jogos, 38 dos quais a titular, garantindo o quarto lugar na Bundesliga e o apuramento para a Liga dos Campeões.

"O Diogo conseguiu rapidamente ser um jogador consistente, com poucas exceções, e muito produtivo neste primeiro ano. Ficou claro para nós que o queríamos manter, com as qualidades que tem, a mentalidade e o compromisso com o clube", explicou o diretor Oliver Ruhnert, a propósito da contratação em definitivo.

O central fez quase toda a sua formação no FC Porto, desde os infantis, até chegar aos seniores, escalão em que ainda se sagrou campeão nacional e venceu a Taça de Portugal, em 2019/20, bem como duas supertaças.

Na época seguinte, de 2021/22, foi emprestado ao Sporting de Braga, e depois, na última, de 2022/23, ao Union Berlim.