Diogo Leite fratura laringe e desfalca Union Berlim

O Union Berlim assinalou, nas redes sociais, a presença de Diogo Leite no treino da equipa, enquanto espetador, mas sem adiantar qualquer pormenor sobre a lesão do central, de 26 anos. Contudo,”, escreveu o Union nas redes sociais.Diogo Leite, que no domingo publicou uma fotografia nas suas redes sociais em que surgia com um colar cervical, também reagiu ao regresso a Berlim, após ter ficado internado num hospital em Bochum.”, reagiu.Desta forma, irá perder o resto da época, falhando os três jogos que faltam à equipa na Bundesliga, com Heidenheim, Mainz e St. Pauli.Ao fim de 31 jornadas, o Union Berlim é 13.º classificado, sendo que Diogo Leite participou em 30 partidas, 29 como titular.