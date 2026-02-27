Diretor do Bodo/Glimt entusiasmado por defrontar em `estreia` o Sporting

“Havia muitas equipas boas no sorteio, então foi totalmente normal. É divertido enfrentar uma equipa que nunca vimos antes. Acho que o sorteio foi bom e será emocionante", disse Frode Thomassen, em declarações à TV2 norueguesa.



Thomassen lembrou que no histórico europeu do emblema norueguês já existiram duelos com o FC Porto [vitória em casa por 3-2] e com o Sporting de Braga [vitória fora por 2-1], ambos na Liga Europa de 2024/25.



“Temos de aceitar o que vier. Só restam boas equipas. Já enfrentámos o FC Porto e o Braga, mas nunca o Sporting. Acho que vai ser muito divertido. Provavelmente não somos os favoritos em nenhum dos jogos nesta fase, mas podemos sair-nos bem”, disse.



Da estrutura diretiva do Bodo/Glimt, o diretor e antigo jogador Havard Sakariassen diz ter uma atitude parecida com aquela que teve com o Inter Milão, que os noruegueses eliminaram no play-off, que é a de esperar para ver e que será também engraçado.



“Tenho uma atitude parecida com a que tive contra o Inter, vai ser o que tiver de ser. É uma equipa em estreia para nós e isso é engraçado”, referiu também Sakariassen à televisão norueguesa, em concordância com Frode Thomassen.



O jogo entre Bodø/Glimt e Sporting, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, vai ser disputado no dia 10 de março (20:00, horas de Lisboa), estando a segunda mão marcada para o dia 18, no Estádio José Alvalade (17:45).



