Dirk Kuyt anuncia final da carreira

Lusa 17 Mai, 2017, 16:59 | Futebol Internacional

Numa nota publicada no site oficial do emblema de Roterdão, Kuyt explicou que está na hora de 'pendurar as chuteiras', depois de ter alcançado o último objetivo que tinha, que era ser campeão pelo Feyernoord.



"Ao longo da minha carreira, segui sempre o meu coração. Sinto que esta é a altura certa para me retirar. Tive dois anos fantásticos desde que regressei ao Feyenoord. Tinha o sonho de ser campeão pelo Feyenoord e esse sonho realizou-se", disse o avançado.



Kuyt, que passou por clubes como Utrecht, Liverpool e Fenerbahce, e vestiu camisola da seleção holandesa por 104 vezes, vai na próxima temporada assumir um cargo na estrutura técnica da equipa de Roterdão.



No último fim de semana, o avançado marcou uma 'hat-trick' no triunfo por 3-1 sobre o Heracles e garantiu o título para o Feyernoord, algo que não acontecia desde 1999.