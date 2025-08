Djibril Soumaré emprestado pelo Sporting de Braga ao Sheffield United

Em comunicado, os minhotos informaram que vão receber um milhão de euros (ME) fixo pela cedência do médio, ao qual poderão acrescer mais 100 mil euros em função da concretização de objetivos coletivos e individuais, tendo reservado uma cláusula de opção de compra obrigatória do passe do jogador em caso de subida de divisão, de 8,5 ME.



Caso essa verba seja investida pelo Sheffield United, que falhou a subida à Premier League em 2024/25, ao perder na final dos play-offs com o Sunderland, o Sporting de Braga ficará com 15% da mais-valia sobre uma futura transferência do médio senegalês.



“O mecanismo de solidariedade conexo com esta transferência é da responsabilidade do Sheffield United e acresce aos valores acima referidos”, acrescentaram os ‘arsenalistas’.



Djibril Soumaré, de 22 anos, estava vinculado há quatro épocas ao Sporting de Braga (2021-2025), mas só representou a equipa principal em dois jogos, ambos em 2023/24, e alinhou por empréstimo no Nacional em 2024/25, com um golo e uma assistência em 25 partidas.



Os minhotos consumaram a oitava saída na temporada 2025/26, após as despedidas em definitivo de Matheus (Estrela Vermelha), Joe Mendes (Samsunspor) e Roberto Fernández (Espanyol), os empréstimos de Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) e André Horta (Almería) e o fim das cedências de João Ferreira (Watford) e Uros Racić (Sassuolo).