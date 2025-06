Dolores diz que é muito simples recuperar das derrotas e lembra conquistas

“Dar a volta é muito simples. Temos de olhar em frente. Sabemos que o momento [despromoção à Liga B da Liga das Nações, face a quatro derrotas seguidas] foi duro. Há momentos em que não estamos tão bem. Acima de tudo, é olhar para isso, reconhecer [que não foi bom], trabalhar e querer sempre mais, mas também não esquecer tudo o que conquistámos”, começou por dizer a médio do Sporting de Braga, em conferência de imprensa.



No arranque da preparação para a fase final da prova, que se realiza de 02 a 27 de julho, em solo helvético, a capitã, de 33 anos, foi a porta-voz das ‘navegadoras’ na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde falou aos jornalistas do sonho de poder vir a representar Portugal pela terceira vez num Europeu.



“Mais um sonho poder estar aqui, ainda que não tenha saído oficialmente convocatória [final]. Estar aqui é sempre um momento muito importante. Ter o privilégio de estar nesta seleção é sempre algo muito bom, o nosso trabalho tem sido de avaliação, de trabalhar ao máximo para termos lugar [na lista final]. Todas nós queremos estar aqui e é cada vez mais difícil estar nesse lote”, expressou.



Uma das mais experientes, face às 171 internacionalizações, deixou claro que a “motivação é muito grande”, por se tratar de um Europeu que “dispensa apresentações, a começar logo com a Espanha”, primeira adversária das lusas, antes dos confrontos com Itália e Bélgica.



“Se somos chamadas de navegadoras é porque navegámos em mares nunca navegados. Começamos hoje a preparar ao máximo e a saber das dificuldades que vamos ter pela frente. É uma responsabilidade muito grande e vamos estar preparadas em todos os momentos para darmos o nosso melhor”, assegurou.



No primeiro treino de preparação, o selecionador Francisco Neto contou com 24 das 27 pré-convocadas, com a guarda-redes Sierra Cota-Yarde e avançada Kika Nazareth a juntarem-se ao grupo apenas no dia 23 de junho, enquanto a médio Tatiana Pinto inicia os trabalhos na terça-feira.



Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeã mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).