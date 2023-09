Dolores Silva triste pelo que se passa na seleção feminina da Espanha

“O que me deixa mais triste é esse momento ter tirado o foco do que foi a conquista para o futebol espanhol. Aquilo que se passou não merece mais comentários, já foi tudo dito, mas entristece-me que o foco tenha ido para outro lado e não para o que realmente importa, que foi o que se passou no relvado”, comentou a jogadora portuguesa.



Sem querer comentar o desenrolar do caso, que levou à demissão do então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, Dolores prefere destacar que foi um campeonato do mundo marcante.



“O que foi conquistado em cada um dos jogos do campeonato do mundo é o que deve ficar”, considerou a portuguesa.



Luis Rubiales anunciou a demissão do cargo de presidente da RFEF depois da polémica causada pelo beijo que deu à jogadora Jenni Hermoso, após o final do campeonato do Mundo feminino de futebol.



Rubiales beijou Jenni Hermoso na boca, em 20 de agosto, no estadio de Sydney, após a vitória de Espanha no campeonato do mundo de futebol feminino.



A futebolista disse que o beijo não foi consentido, ao contrário do que afirma o presidente da federação. Antes, na bancada do estádio, Rubiales tinha tocado os próprios genitais para celebrar a vitória espanhola.



Os dois comportamentos valeram-lhe queixas do governo de Espanha ao Tribunal Administrativo do Desporto, que decidiu abrir um processo disciplinar a Rubiales, e a suspensão da FIFA do cargo de presidente da federação espanhola, durante 90 dias.



O presidente da RFEF em funções, Pedro Rocha, avançou com a demissão de Jorge Vilda do cargo de selecionador feminino, sendo substituído por Montse Tomé.



A nova selecionadora anunciou na segunda-feira a sua primeira lista, para a estreia da Espanha na Liga das Nações, e criou nova polémica, já que chamou uma maioria de jogadoras que tinham comunicado a sua indisponibilidade para representar a seleção.