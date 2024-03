Domenico Berardi desfalca Itália no Euro2024

O Sassuolo informou que Berardi, de 29 anos, vai ser operado esta terça-feira e, apesar de não ter indicado o tempo previsto de inatividade, a gravidade da lesão implicará o afastamento da fase final do Europeu, que se realiza entre 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.Berardi tem 28 internacionalizações e oito golos marcados pela seleção italiana, tendo integrado a equipa que se sagrou campeã no Euro2020 (realizado em 2021, devido à pandemia de covid-19), no qual a Itália venceu a Inglaterra na final, em Londres, no desempate por grandes penalidades.O avançado, que se lesionou no domingo, na derrota do Sassuolo em Verona, por 1-0, era um dos prováveis convocados do selecionador italiano, Luciano Spalletti, para o próximo Europeu, no qual a detentora do troféu ficou integrada no Grupo B, em conjunto com Espanha, Croácia e Albânia.