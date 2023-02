Domenico Tedesco é o novo selecionador da Bélgica

Tedesco, de 37 anos, “terá ligação à RBFA até ao final do Campeonato Europeu, que decorrerá na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024”, precisou o organismo.



O treinador, que foi despedido em setembro do Leipzig, será apresentado ainda esta quarta-feira, e o seu objetivo primeiro deverá ser o de qualificar os "diabos vermelhos" para o Europeu, estando o primeiro jogo da qualificação agendado para 24 de março, diante da Suécia, em Estocolmo.



A Bélgica integra o grupo F de apuramento, com Áustria, Suécia, Estónia e Azerbaijão.



O ítalo-alemão sucede à frente da seleção belga ao espanhol Roberto Martínez, atual selecionador de Portugal e que esteve no cargo desde 2016 até à eliminação no Mundial2022, competição em que os belgas não passaram a fase de grupos.