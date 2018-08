Domingos Quina deixa West Ham e assina pelo Watford

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 21:01 | Futebol Internacional

Em comunicado, os ‘hornets’ explicam que o contrato do médio ofensivo luso, de 18 anos, é válido para os próximos quatro anos, com mais um de opção, mas não revelaram o valor pago ao West Ham pela transferência.



O clube descreve Quina como “um jogador de 18 anos entusiasmante e que atraiu a atenção de alguns dos maiores clubes da Europa durante o verão”.



Quina chegou ao West Ham em 2016, depois de ter feito a sua formação no Benfica e no Chelsea, e estreou-se em 2016/17 como sénior dos ‘hammers’, cumprindo dois jogos.



Ao serviço de Portugal, o jogador nascido na Guiné-Bissau foi campeão europeu de sub-17, em 2016, e de sub-19, já este ano.