Domingos Soares de Oliveira é o novo CEO do Al Ittihad

O Al Ittihad, que conta com o português Jota, revelou nas redes sociais um vídeo de Domingos Soares de Oliveira a ser recebido no clube, confirmando que será o novo CEO (diretor executivo), tendo ainda disponibilizado várias fotografias em que é possível ver o administrador em contacto com o plantel e com o treinador luso.



Em 29 de setembro, o Benfica confirmou a saída do administrador Domingos Soares de Oliveira da SAD encarnada, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o pagamento de 1,5 milhões de euros.



“Domingos Soares de Oliveira apresentou, na presente data, a renúncia ao cargo de administrador da Benfica SAD (e de outras sociedades integradas no Grupo Benfica)”, referiu então o documento divulgado pelo clube português.



Segundo o comunicado, esta renúncia ocorreu depois de contactos entre a Benfica SAD e Soares de Oliveira, que resultaram na celebração de “um pacto de não concorrência, o qual produz efeitos imediatos”.



“Prevê a vinculação de Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta as funções desempenhadas, a uma obrigação de não concorrência (com determinadas exceções territoriais) e ao pagamento, pela Benfica SAD a Domingos Soares de Oliveira, do valor de 1.500.000 euros”, acrescentou a nota informativa.