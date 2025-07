Donnarumma "muito afetado" com lesão grave de Musiala

“Estou muito afetado, certamente que não tinha intenção de causar dano a Musiala”, referiu o guarda-redes do emblema parisiense, citado pelo jornal transalpino Gazzeta dello Sport e depois de ter sido muito criticado nas redes sociais.



O médio do Bayern Munique lesionou-se gravemente no sábado, no jogo que os bávaros perderam frente ao Paris Saint-Germain (2-0), no Mundial de clubes, após um lance em que Donnarumma saiu a bola no solo e a perna de Musiala ficou presa no seu corpo.



O jogador do Bayern Munique ficou imediatamente agarrado à perna, suspeitando-se de lesão grave, que o clube alemão confirmou no domingo como “uma fratura na fíbula associada ao tornozelo esquerdo partido e deslocado" (perónio) ”.



Também em declarações à Gazzeta dello Sport, o empresário de Donnarumma, Vincenzo Raiola, disse que ‘Gigi’ não teve qualquer intenção de magoar adversário, num lance que ocorreu em décimas de segundo e sem ser possível evitar o contacto.



As críticas ao guarda-redes também surgiram depois de o guardião dos bávaros, Manuel Neuer, ter criticado o italiano.



“É uma situação em que não é preciso entrar desta forma. É muito arriscado. Ele está disposto a aceitar o risco de poder magoar o adversário. Fui junto dele e disse-lhe: ‘não queres ir ver o nosso jogador’?”, comentou Neuer.



Raiola justificou que Donnarumma não quis ficar perto, para que os médicos pudessem ajudar Musiala.