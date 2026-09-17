Futebol Internacional
Dono do Milan convoca Ruben Amorim para reunião de urgência
O proprietário do AC Milan, Gerry Cardinale, agendou uma reunião de emergência com o treinador Ruben Amorim para esta quinta-feira. A decisão surge na sequência da derrota caseira por 2-0 frente ao Benfica, na estreia dos rossoneri na Liga Europa, que motivou forte contestação nas hostes milaneses.
O desaire europeu acentuou a crise de resultados do clube italiano, que já somava dois empates consecutivos na Serie A contra a Juventus (1-1) e a Lazio (2-2), fixando uma sequência de três jogos seguidos sem vencer.
Apesar do tom de urgência do encontro, o líder do Milan planeia manter, para já, o voto de confiança no treinador, procurando soluções imediatas para inverter o ciclo negativo.
Segundo a imprensa desportiva italiana, Cardinale pretende pedir explicações ao técnico português sobre a falta de identidade da equipa e a ausência de um onze inicial consolidado.
O líder da RedBird Capital também terá ficado desagradado com as declarações pós-jogo de Amorim à Sky Sport, onde o timoneiro criticou abertamente a exibição do coletivo.
Apesar do tom de urgência do encontro, o líder do Milan planeia manter, para já, o voto de confiança no treinador, procurando soluções imediatas para inverter o ciclo negativo.