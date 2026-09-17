Dono do Milan convoca Ruben Amorim para reunião de urgência

Segundo a imprensa desportiva italiana, Cardinale pretende pedir explicações ao técnico português sobre a falta de identidade da equipa e a ausência de um onze inicial consolidado.





O líder da RedBird Capital também terá ficado desagradado com as declarações pós-jogo de Amorim à Sky Sport, onde o timoneiro criticou abertamente a exibição do coletivo.

O desaire europeu acentuou a crise de resultados do clube italiano, que já somava dois empates consecutivos na Serie A contra a Juventus (1-1) e a Lazio (2-2), fixando uma sequência de três jogos seguidos sem vencer.Apesar do tom de urgência do encontro, o líder do Milan planeia manter, para já, o voto de confiança no treinador, procurando soluções imediatas para inverter o ciclo negativo.