Dono do Milan exige reação imediata a Ruben Amorim

A derrota caseira por 2-0 frente ao Benfica, na estreia da Liga Europa, foi a gota de água que fez transbordar o copo da paciência da direção rossonera. Este desaire estendeu para três a sequência de jogos consecutivos sem vencer, após os empates sem brilho do Milan contra a Juventus e a Lazio, acendendo os alarmes em San Siro.





Voto de confiança



Apesar da forte pressão exercida nesta cimeira de crise, a estrutura do AC Milan optou por manter o voto de confiança no treinador português. O cenário de demissão está, para já, totalmente afastado da agenda da direção, que prefere dar estabilidade a Ruben Amorim para retificar a trajetória da equipa.



O técnico português continua a segurar as rédeas do colosso italiano, mas sabe que a margem de erro esgotou-se. O teste de fogo frente ao Lecce ditará se o Milan recupera o rumo ou se a crise se instala definitivamente na Lombardia.



