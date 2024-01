Dorival Júnior troca o São Paulo pelo "escrete"

”, anunciou no domingo o São Paulo.O mesmo comunicado contém declarações do técnico, que fala da “”, que só foi possível porque teve “”.Dorival Júnior, de 61 anos, ainda não foi confirmado oficialmente como novo selecionador brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que poderá acontecer na quarta-feira, segundo o Globo Esporte.O convite ao treinador do São Paulo partiu do regressado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.Dorival Júnior, técnico desde 2003, esteve recentemente no Flamengo, ao serviço do qual conquistou, em 2022, a Taça Libertadores e a Taça do Brasil.