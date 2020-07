Dortmund contrata Bellingham por 29 milhões de euros

Jude Bellingham, de 17 anos, que se estreou na principal equipa do Birmingham City com 16 anos e 38 dias, tornou-se o jogador da sua idade mais caro da história do futebol mundial.O jovem médio inglês segue assim os passos do avançado seu compatriota Jadon Sancho, de 20 anos, que em 2017 deixou o Manchester City para integrar o plantel do clube alemão.

O Borussia Dortmund, que terminou a Bundesliga na segunda posição, atrás do campeão Bayern Munique, assinalou a chegada do jovem inglês com um vídeo no seu sítio com os jogadores a entoarem a famosa música dos Beatles "Hey, Jude".