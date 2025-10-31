Futebol Internacional
Dortmund derrota Augsburgo e sobe provisoriamente à vice-liderança da Liga alemã
O Borussia Dortmund venceu hoje na visita ao Augsburgo, por 1-0, no arranque da nona jornada, e subiu provisoriamente ao segundo lugar da Liga alemã de futebol.
Na WWK Arena, a equipa de Fábio Silva, que não saiu do banco, somou a segunda vitória consecutiva no campeonato e ascendeu à vice-liderança, com 20 pontos, menos quatro do que o Bayern Munique.
Um golo de Serhou Guirassy, aos 37 minutos, bastou para os visitantes garantirem a vitória: após um ressalto na defesa, a bola sobrou para o internacional da Guiné, que marcou pela quinta vez nesta edição da Bundesliga.
O Augsburgo mantém-se, à condição, na 15.ª posição, com sete pontos, a três da zona de despromoção.
O Bayern Munique recebe no sábado o Bayern Leverkusen, que é quinto com 17 pontos.
