Dortmund e Colónia na liderança provisória da liga alemã

A expulsão do georgiano Budu Zivzivadze, aos 22 minutos, fragilizou decisivamente o Heidenheim (única equipa ainda sem pontuar) e abriu caminho ao triunfo dos visitantes, materializado com golos do guineense Serhou Guirassy, aos 34, e de Maximilian Beier, aos 45+6.



O Wolfsburgo, que caiu para o sétimo lugar, esteve a perder na receção ao Colónia, na sequência do tento do ex-avançado do Benfica Luca Waldschmidt, logo aos cinco minutos, mas deu a volta ao resultado, graças aos remates certeiros do argelino Mohamed Amoura, aos 42, e do croata Lovro Majer, aos 65.



A fase final do encontro, que esteve interrompido devido à chuva intensa, foi sensacional, com o Colónia a empatar aos 90+1 minutos, através do islandês Isak Johannesson, o Wolfsburgo a recolocar-se em vantagem, aos 90+9, por Maximilian Arnold, e os visitantes a fixarem a igualdade final, aos 90+14, com um golo do polaco Jakub Kaminski.



Colónia – que se teria isolado no topo da Bundesliga se vencesse em Wolfsburgo – e Dortmund poderão ser ainda hoje ultrapassados no comando pelo Bayern Munique, terceiro classificado, com menos um ponto, se o atual campeão confirmar o favoritismo na receção ao Hamburgo (16.º colocado).



O Hoffenheim ascendeu à quinta posição, graças ao triunfo no estádio do Union Berlim, por 4-2, imediatamente à frente do Leipzig, que venceu por 1-0 em Mainz e deu um salto até ao sexto lugar, enquanto o Friburgo marcou três golos nos últimos 10 e impôs-se por 3-1 na receção ao Estugarda.