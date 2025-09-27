Dortmund e Leipzig continuam na luta na Liga alemã

Em Mainz, o Borussia ganhou por 2-0 e, em Wolfsburgo, o Leipzig impôs-se por 1-0, ocupando respetivamente o segundo e terceiro lugares na Bundesliga, a dois e três pontos do líder, que continua a ser a formação de Munique.



Destaque, no Borussia, para Julian Brandt, que fez as assistências para os dois golos na Mewo Arena.



Aos 27 minutos, após receber a bola de Karim Adeyemi, serviu o sueco Daniel Svensson, que abriu o marcador. Aos 40, nova combinação com Adeyemi, com este a fazer o segundo golo na partida.



A expulsão do guarda-redes do Mainz, Robin Zentner, aos 67 minutos, foi o ponto final de uma reação ineficiente da equipa da casa.



O português Fábio Silva fez a sua estreia no Borussia, jogando a partir do minuto 87 de um jogo já totalmente definido.



Quanto ao Leipzig, registou um esforçado triunfo em casa do Wolfsburgo, com um golo do belga Johan Bakayoko, logo aos oito minutos.



O jogo foi equilibrado em oportunidades criadas, destacando-se o penálti falhado por Baumgartner, no que poderia ter sido o segundo dos visitantes.



Nos outros jogos do dia, o Bayer Leverkusen regressou às vitórias, com um 2-1 no terreno St. Pauli, e o Heidenheim recebeu e venceu o Augsburgo por 2-1.



Edmond Tapsoba marcou o primeiro do Leverkusen, aos 25 minutos, antes de Hauke Wahl estabelecer a igualdade, aos 33. Ernest Poku, entrado no jogo aos 56 minutos, fez o golo da vitória, volvidos dois minutos.



Pelo Heidenheim, marcaram Mikkel Kaufmann, aos 47 minutos, e Sirlord Conteh, aos 54, antes de Phillip Tietz fechar o resultado, já para lá dos 90.

