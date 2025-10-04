Dortmund e Leipzig empatam e podem ver Bayern fugir ainda mais na liderança

O desfecho do duelo entre o segundo e terceiro posicionados da Bundesliga acabou por não deixar nenhum dos emblemas satisfeitos, já que, se o atual campeão germânico vencer em Frankfurt, ficará mais confortável na liderança, na qual tem, neste momento, 15 pontos, contra os 14 do Dortmund, na vice-liderança, e 13 do Leipzig, no último lugar do pódio.



No Signal Iduna Park, o austríaco Baumgartner colocou o Leipzig na frente do marcador, quando decorria o minuto sete, mas, ainda antes do tempo de descanso, o brasileiro Yan Couto repôs a igualdade, aos 23.



O atacante português Fábio Silva foi lançado na reta final do jogo, mais concretamente aos 80 minutos, só que não conseguiu ajudar a mudar o resultado.



Quem aproveitou para subir à quarta posição, a primeira que dá acesso direto à Liga dos Campeões, foi o Bayer Leverkusen, opoente do Benfica na presente edição da fase de liga da ‘Champions’.



Os remates certeiros do neerlandês Poku (33) e do camaronês Kofane (49) construíram o resultado favorável para os farmecêuticos diante do Union de Berlim (2-0), hoje com o central luso Diogo Leite de início.



No duelo entre equipas que estão a meio da tabela, o St. Pauli (nono posicionado) averbou a terceira derrota (1-0) consecutiva na receção ao Werder Bremen (11.º), graças ao tento madrugador do belga Samuel Mbagula (minuto dois).



Há cinco encontros consecutivos sem conhecer o sabor da vitória está o Wolfsburgo, depois de hoje perdido na visita a Augsburgo (3-1), que vinha de quatro desaires seguidos.

