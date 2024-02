Dortmund empata com Heidenheim e pode ficar mais longe da frente

Na Voith-Arena, o Dortmund ainda viu um golo de Donyell Malen ser anulado na primeira parte, por fora de jogo, e não conseguiu desfazer o nulo.



O Borussia Dortmund, que vinha de três triunfos seguidos no campeonato, voltou a perder pontos, frente a um Heidenheim que não perde na Bundesliga há sete jornadas consecutivas.



Com este resultado, o Dortmund está em quarto no campeonato, com 37 pontos, os mesmos do Estugarda, a 10 do Bayern Munique, segundo, e a 12 do líder Bayer Leverkusen, equipas que têm todas menos um jogo.



Já o Heidenheim está provisoriamente no nono lugar, com 24 pontos.