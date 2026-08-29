Futebol Internacional
Dortmund estreia-se com vitória, Elversberg faz história
O Borussia Dortmund, vice-campeão, estreou-se na Liga alemã de futebol com um triunfo caseiro sobre o Hamburgo (2-0), enquanto o Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo Elversberg (3-2), que fez história.
Na sua estreia absoluta na Bundesliga, o Elversberg bateu um dos principais emblemas da competição e chegou mesmo a construir uma vantagem de três golos, antes de da tentativa de recuperação do Leverkusen.
Em Dortmund, Serhou Guirassy, aos nove minutos, e o belga Sebastiaan Bornauw, com um autogolo aos 45+1, deram a vitória ao Borussia, que acabou reduzido a 10 unidades por expulsão do italiano Samuele Inacio, aos 77, com vermelho direto.
Com nove mil adeptos nas bancadas do modesto Kaiserlinde Waldstadion, o Elversberg, clube da vila que tem pouco mais de 10 mil habitantes, viveu os primeiros 90 minutos da sua história da Bundesliga e logo com um triunfo sobre o Bayer Leverkusen, com golos de Petkov (oito minutos), Campbell (nove) e Mokwa Ntusu (46).
Depois da entrada fulgurante da equipa da casa, com Afonso Moreira no ‘onze’ inicial, Patrik Schick, aos 77 minutos, e Christian Kofane, aos 90+1, ainda reduziram para o Bayer.
Na jornada de estreia na Bundesliga, estreia ainda para a vitória caseira do Leipzig sobre o Borussia Monchengladbach (3-0) e para o ‘hat-trick’ do avançado Younes Ebnoutalib no empate (3-3) do Eintracht Frankfurt no campo o Union Berlim.
Em Dortmund, Serhou Guirassy, aos nove minutos, e o belga Sebastiaan Bornauw, com um autogolo aos 45+1, deram a vitória ao Borussia, que acabou reduzido a 10 unidades por expulsão do italiano Samuele Inacio, aos 77, com vermelho direto.
Com nove mil adeptos nas bancadas do modesto Kaiserlinde Waldstadion, o Elversberg, clube da vila que tem pouco mais de 10 mil habitantes, viveu os primeiros 90 minutos da sua história da Bundesliga e logo com um triunfo sobre o Bayer Leverkusen, com golos de Petkov (oito minutos), Campbell (nove) e Mokwa Ntusu (46).
Depois da entrada fulgurante da equipa da casa, com Afonso Moreira no ‘onze’ inicial, Patrik Schick, aos 77 minutos, e Christian Kofane, aos 90+1, ainda reduziram para o Bayer.
Na jornada de estreia na Bundesliga, estreia ainda para a vitória caseira do Leipzig sobre o Borussia Monchengladbach (3-0) e para o ‘hat-trick’ do avançado Younes Ebnoutalib no empate (3-3) do Eintracht Frankfurt no campo o Union Berlim.