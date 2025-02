Dortmund goleia Union Berlim com autogolo de Diogo Leite e `poker` de Guirassy

Três dias depois de terem afastado o detentor do título português Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, os anfitriões começaram a desfazer uma sequência de duas derrotas na Bundesliga com um golo na própria baliza do defesa central português Diogo Leite (minuto 25), antes de quatro tentos seguidos do guineense Guirassy (40, 75, 80 e 83), num resultado dilatado perto do fim por Maximilian Beier (89).



O vice-campeão europeu Borussia Dortmund subiu ao 10.º lugar, com 32 pontos, ficando de forma provisória a cinco da última vaga de acesso às provas continentais da próxima temporada, na primeira vitória para o campeonato sob orientação do croata Niko Kovac.



Os seis golos sobre o Union Berlim, que lançou Diogo Leite a tempo inteiro e é 13.º, com 24 pontos, igualaram a maior margem vitoriosa em 2024/25 dos ‘schwarzgelben’, que já tinham dado 7-1 em casa ao tricampeão escocês Celtic na fase de liga da ‘Champions’.



Horas antes, o campeão Bayer Leverkusen também regressou às vitórias no terreno do lanterna-vermelha Holstein Kiel (2-0), colocando-se provisoriamente a cinco pontos do líder isolado Bayern Munique, frente ao qual tinha empatado sem golos na última ronda.



O checo Patrik Schick (nove minutos) e o francês Amine Adli (45) garantiram o êxito dos 'farmacêuticos', que vinham de dois ‘nulos’ e cimentaram a segunda posição, agora com 50 pontos, na véspera da receção do Bayern, dos internacionais portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha, com 55, ao Eintracht Frankfurt, terceiro classificado, com 42.