Dortmund isola-se no segundo lugar da Liga alemã com vitória sobre Wolfsburgo

Cinco dias depois de ter feito um golo e uma assistência no empate fora com os italianos da Juventus (4-4), para a ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, o extremo marcou pela terceira partida seguida em 2025/26, aos 20 minutos, evitando que os ‘schwarzgelben’ perdessem terreno para o campeão e líder invicto Bayern Munique.



Ainda sem poder contar com o ponta de lança português e reforço Fábio Silva, por lesão, o Borussia Dortmund destacou-se no segundo lugar da Bundesliga e passou a somar 10 pontos, a dois dos bávaros, que tinham goleado fora o Hoffenheim (4-1), no sábado, ao passo que o Wolfsburgo, 12.º, com cinco, perdeu pela primeira vez e não ganha há três jogos.



O pódio é culminado pelo Leipzig, que se impôs em casa ao Colónia na véspera (3-1) e chegou aos nove pontos, ultrapassando os ‘bodes’, quartos colocados, com os mesmos sete do St. Pauli, quinto e derrotado em Estugarda (2-0), na sexta-feira, na abertura da jornada.