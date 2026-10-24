Futebol Internacional
Dortmund isolado no comando na Alemanha
O Borussia Dortmund derrotou hoje o Eintracht Frankfurt, por 1-0, com um golo solitário de Beier, no encontro da sétima jornada da Liga alemã de futebol, isolando-se na liderança da tabela.
Maximilian Beier saltou do banco para ‘assinar’ o golo da vitória dos anfitriões, aos 80 minutos, permitindo à equipa liderada por Niko Kovac distanciar-se do campeão Bayern de Munique, que irá defrontar na próxima ronda, e isolar-se na liderança da Bundesliga.
Quatro dias após vencer o Sabah, em Baku, por 2-1, para a Liga dos Campeões, o Dortmund valeu-se de dois jogadores lançados na segunda parte, Jobe Bellingham e Maximilian Beier, para regressar às vitórias, após dois empates consecutivos no campeonato.
Após uma primeira parte animada e bem disputada, em que o Dortmund demonstrou superioridade, mas não conseguiu finalizar, já na reta final do encontro, na sequência de uma boa construção pelo lado esquerdo do ataque, Bellingham assistiu Beier, que conseguiu bater o guardião Noah Atubolu, com um remate em arco, aos 80 minutos.
Com esta vitória, a equipa orientada por Niko Kovac soma agora 17 pontos, liderança que poderá perder no domingo para o Bayern de Munique, segundo, com 14 pontos, caso este vença o Friburgo, no duelo que encerra a sétima jornada.
Ainda hoje, o Leipzig goleou o Elversberg, por 4-0, após desbloquear o marcador no início da segunda parte por Tidiam Gomis, aos 48 minutos. O brasileiro Romulo Cardoso ampliou a vantagem, aos 66, e Christoph Baumgartner fez o terceiro, aos 84, antes de Romulo 'bisar' nos descontos e ‘selar’ a goleada, aos 90+4.
O Augsburgo e o Union Berlim empataram 1-1, numa partida marcada por duas expulsões, uma em cada equipa. O francês Han-Noah Massengo colocou os anfitriões em vantagem, aos 71 minutos, mas os visitantes repuseram a igualdade três minutos depois, com um golo de Janik Haberer, que fixou o resultado final.
O Bremen venceu o Mainz por 3-2, com um ‘bis’ de Niclas Füllkrug, que colocou os visitantes em vantagem com duas grandes penalidades, aos sete e 25 minutos, enquanto Anthony Caci reduziu antes do intervalo, aos 33.
Ludovit Reis fez o terceiro dos visitantes, aos 61, mas Jae-sung Lee voltou a aproximar o Mainz apenas dois minutos depois, obrigando o Bremen a resistir até ao fim do duelo para assegurar os três pontos.
Colónia e Schalke não foram além do ‘nulo’, enquanto o Paderborn venceu o Hamburgo por 1-0, com um golo solitário de Rayan Philippe, aos 88 minutos.
A oitava jornada do principal campeonato alemão de futebol termina no domingo, com o Hoffenheim a receber o Leverkusen e o Friburgo a medir forças com o campeão em título, o Bayern de Munique, às 14:30 e 16:30 (horas de Lisboa), respetivamente.
Quatro dias após vencer o Sabah, em Baku, por 2-1, para a Liga dos Campeões, o Dortmund valeu-se de dois jogadores lançados na segunda parte, Jobe Bellingham e Maximilian Beier, para regressar às vitórias, após dois empates consecutivos no campeonato.
Após uma primeira parte animada e bem disputada, em que o Dortmund demonstrou superioridade, mas não conseguiu finalizar, já na reta final do encontro, na sequência de uma boa construção pelo lado esquerdo do ataque, Bellingham assistiu Beier, que conseguiu bater o guardião Noah Atubolu, com um remate em arco, aos 80 minutos.
Com esta vitória, a equipa orientada por Niko Kovac soma agora 17 pontos, liderança que poderá perder no domingo para o Bayern de Munique, segundo, com 14 pontos, caso este vença o Friburgo, no duelo que encerra a sétima jornada.
Ainda hoje, o Leipzig goleou o Elversberg, por 4-0, após desbloquear o marcador no início da segunda parte por Tidiam Gomis, aos 48 minutos. O brasileiro Romulo Cardoso ampliou a vantagem, aos 66, e Christoph Baumgartner fez o terceiro, aos 84, antes de Romulo 'bisar' nos descontos e ‘selar’ a goleada, aos 90+4.
O Augsburgo e o Union Berlim empataram 1-1, numa partida marcada por duas expulsões, uma em cada equipa. O francês Han-Noah Massengo colocou os anfitriões em vantagem, aos 71 minutos, mas os visitantes repuseram a igualdade três minutos depois, com um golo de Janik Haberer, que fixou o resultado final.
O Bremen venceu o Mainz por 3-2, com um ‘bis’ de Niclas Füllkrug, que colocou os visitantes em vantagem com duas grandes penalidades, aos sete e 25 minutos, enquanto Anthony Caci reduziu antes do intervalo, aos 33.
Ludovit Reis fez o terceiro dos visitantes, aos 61, mas Jae-sung Lee voltou a aproximar o Mainz apenas dois minutos depois, obrigando o Bremen a resistir até ao fim do duelo para assegurar os três pontos.
Colónia e Schalke não foram além do ‘nulo’, enquanto o Paderborn venceu o Hamburgo por 1-0, com um golo solitário de Rayan Philippe, aos 88 minutos.
A oitava jornada do principal campeonato alemão de futebol termina no domingo, com o Hoffenheim a receber o Leverkusen e o Friburgo a medir forças com o campeão em título, o Bayern de Munique, às 14:30 e 16:30 (horas de Lisboa), respetivamente.
(Com Lusa)