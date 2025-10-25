Futebol Internacional
Dortmund marca nos descontos na receção ao Colónia e volta aos triunfos
O Borrussia Dortmund regressou aos triunfos na Liga alemã de futebol, impondo-se por 1-0 na receção ao Colónia, graças a um golo marcado nos descontos, e subiu, provisoriamente, ao último lugar de pódio.
No Signal Iduna Park, a equipa do avançado Fábio Silva, hoje suplente utilizado, voltou a ser feliz na Bundesliga, depois do empate com Leipzig (1-1) e da derrota contra o Bayern de Munique (2-1).
O golo que se traduziu na conquista dos três pontos foi apontado pelo suplente Maximilian Beier (90+6), no período de descontos.
Assim, o conjunto comandado pelo croata Niko Kovac contabiliza, agora, 17, na última posição do pódio, atrás de Leizig (segundo classificado, com 19) e Bayern de Munique (líder, com 24).
Contudo, pode acabar a jornada na quinta posição, isto se Estugarda e Bayer Leverkusen vencerem o Mainz e Friburgo, respetivamente, no domingo.
