Dortmund perde antes de visitar Alvalade

No Signal Iduna Park, o ‘nulo’ (0-0) persistiu durante os primeiros 45 minutos, mas no recomeço o marcador mexeu, face a uma infelicidade do defesa Waldemar Anton, que, ao querer anular um cruzamento perigoso, introduziu a bola na própria baliza, aos 50 minutos.



A diferença de dois golos no marcador aconteceu por culpa do tento de Jeff Chabot (62), uma vantagem que ainda foi ameaçada na reta final do desafio da 21.ª ronda, quando Julian Brandt (81) encurtou distâncias para o Dortmund, que estreou o croata Niko Kovac no comando técnico.



Os anfitriões acabaram o jogo com 10 elementos, devido à expulsão do norueguês Julian Ryerson, aos 90 minutos.



Este desaire, o oitavo na prova, mantém o Dortmund na 11.ª posição, com 29 pontos, seguindo-se, na terça-feira, a visita ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para o primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, frente ao Sporting.



Mais longe da liderança está o campeão e segundo posicionado Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, face à igualdade sem golos no terreno do Wolfsburgo, hoje com Tiago Tomás no ‘onze’.



Os bávaros lideram a Bundesliga, com 54 pontos, mais oito do que Leverkusen, com o Eintracht Frankfurt, que tem menos um jogo, a fechar o pódio, com 38. O Estugarda, que vinha de dois desaires seguidos, sobe ao quarto posto, à condição, com 35.



Nos outros encontros do dia, o Union Berlim, com Diogo Leite de início, goleou na visita ao Hoffenheim (4-0), o Friburgo bateu o aflito Heidenheim (1-0) e subiu ao sexto lugar, com 33 pontos, ultrapassando o Mainz (07.º, 32), que não foi além do ‘nulo’ com o Augsburgo.