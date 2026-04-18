Futebol Internacional
Dortmund perde e Bayern pode ser campeão já amanhã
O Hoffenheim venceu o Borussia Dortmund por 2-1, na 30.ª jornada da Liga alemã, liderada pelo Bayern Munique, que se pode sagrar campeão no domingo. Também hoje, e apesar de derrotada, a treinadora Marie-Louise Eta escreveu uma página inédita no historial da Bundesliga.
Com o português Fábio Silva a titular, o Borussia Dortmund disse hoje adeus à luta pelo título ao perder na Rhein Neckar Arena, frente ao Hoffenheim, que mostrou credenciais para entrar na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.
Os anfitriões, que somavam quatro jogos consecutivos sem vencer, asseguraram os três pontos com dois golos de Andrej Kramaric, ambos de grande penalidade, aos 42 e aos 90+8 minutos, já depois do guineense Serhou Guirassy empatar a partida, aos 87.
Com esta vitória, o Hoffenheim subiu ao quinto posto, lugar de acesso à Liga Europa, somando agora 54 pontos, menos dez que o Dortmund, segundo com 64 e a 12 do líder Bayern Munique, que está a um empate de se sagrar campeão da Bundesliga.
O Bayern Munique recebe no domingo o Estugarda e pode fazer a festa a quatro jornadas do final do campeonato.
Na capital alemã, Marie-Louise Eta, a primeira mulher a treinar uma equipa masculina das cinco principais ligas europeias de futebol, estreou-se ao ‘leme’ do Union Berlim e entrou na história, apesar do primeiro jogo ficar marcado por uma derrota frente ao Wolfsburgo (1-2).
O centrocampista Patrick Wimmer colocou os visitantes em vantagem aos 11 minutos e o avançado Dzenan Pejcinovic ‘carimbou’ o segundo já na segunda parte, aos 46.
O escocês Oliver Burke ainda reduziu a desvantagem aos 85, mas os anfitriões, que contaram com o português Diogo Leite a titular, foram incapazes de empatar o duelo.
Apesar do triunfo, o Wolfsburgo mantém-se no 17.º e penúltimo posto da tabela, somando agora 24 pontos, enquanto o Union Berlim, que soma quatro jogos sem vencer, é 11.º, com 32.
Também a jogar em casa, o Bayer Leverkusen perdeu na receção ao Augsburgo (1-2), que alinhou de início com o avançado português Rodrigo Ribeiro.
A equipa treinada por Kasper Hjulmand adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, por intermédio de Patrik Schick, mas não teve tempo de saborear a vantagem, já que Fabian Rieder repôs a igualdade três minutos depois, aos 15. O avançado suíço acabou por ‘bisar’ e assegurar a vitória dos forasteiros já no período de compensação, de grande penalidade (90+7).
Apesar da vitória, o Augsburgo mantém-se no nono posto da tabela, agora com 36 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen é agora sexto classificado, com os mesmos 52.
Já o Werder Bremen recebeu e venceu o Hamburgo, por 3-1, com um ‘bis’ do dinamarquês Jens Stage, aos 37 e aos 57 minutos, e um remate indefensável de Cameron Puertas nos descontos, aos 90+1, numa altura em que os visitantes jogavam em inferioridade numérica desde os 79 minutos, após Philip Otele ser admoestado com um vermelho direto.
Com esta vitória, o Bremen igualou o Hamburgo, com as equipas a totalizar 31 pontos em 30 jogos, e seguindo em 14.º e em 13.º lugar, respetivamente.
Os anfitriões, que somavam quatro jogos consecutivos sem vencer, asseguraram os três pontos com dois golos de Andrej Kramaric, ambos de grande penalidade, aos 42 e aos 90+8 minutos, já depois do guineense Serhou Guirassy empatar a partida, aos 87.
Com esta vitória, o Hoffenheim subiu ao quinto posto, lugar de acesso à Liga Europa, somando agora 54 pontos, menos dez que o Dortmund, segundo com 64 e a 12 do líder Bayern Munique, que está a um empate de se sagrar campeão da Bundesliga.
O Bayern Munique recebe no domingo o Estugarda e pode fazer a festa a quatro jornadas do final do campeonato.
Na capital alemã, Marie-Louise Eta, a primeira mulher a treinar uma equipa masculina das cinco principais ligas europeias de futebol, estreou-se ao ‘leme’ do Union Berlim e entrou na história, apesar do primeiro jogo ficar marcado por uma derrota frente ao Wolfsburgo (1-2).
O centrocampista Patrick Wimmer colocou os visitantes em vantagem aos 11 minutos e o avançado Dzenan Pejcinovic ‘carimbou’ o segundo já na segunda parte, aos 46.
O escocês Oliver Burke ainda reduziu a desvantagem aos 85, mas os anfitriões, que contaram com o português Diogo Leite a titular, foram incapazes de empatar o duelo.
Apesar do triunfo, o Wolfsburgo mantém-se no 17.º e penúltimo posto da tabela, somando agora 24 pontos, enquanto o Union Berlim, que soma quatro jogos sem vencer, é 11.º, com 32.
Também a jogar em casa, o Bayer Leverkusen perdeu na receção ao Augsburgo (1-2), que alinhou de início com o avançado português Rodrigo Ribeiro.
A equipa treinada por Kasper Hjulmand adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, por intermédio de Patrik Schick, mas não teve tempo de saborear a vantagem, já que Fabian Rieder repôs a igualdade três minutos depois, aos 15. O avançado suíço acabou por ‘bisar’ e assegurar a vitória dos forasteiros já no período de compensação, de grande penalidade (90+7).
Apesar da vitória, o Augsburgo mantém-se no nono posto da tabela, agora com 36 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen é agora sexto classificado, com os mesmos 52.
Já o Werder Bremen recebeu e venceu o Hamburgo, por 3-1, com um ‘bis’ do dinamarquês Jens Stage, aos 37 e aos 57 minutos, e um remate indefensável de Cameron Puertas nos descontos, aos 90+1, numa altura em que os visitantes jogavam em inferioridade numérica desde os 79 minutos, após Philip Otele ser admoestado com um vermelho direto.
Com esta vitória, o Bremen igualou o Hamburgo, com as equipas a totalizar 31 pontos em 30 jogos, e seguindo em 14.º e em 13.º lugar, respetivamente.
(Com Lusa)