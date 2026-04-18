Dortmund perde e Bayern pode ser campeão já amanhã





(Com Lusa)

Com o português Fábio Silva a titular, o Borussia Dortmund disse hoje adeus à luta pelo título ao perder na Rhein Neckar Arena, frente ao Hoffenheim, que mostrou credenciais para entrar na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.Os anfitriões, que somavam quatro jogos consecutivos sem vencer, asseguraram os três pontos com dois golos de Andrej Kramaric, ambos de grande penalidade, aos 42 e aos 90+8 minutos, já depois do guineense Serhou Guirassy empatar a partida, aos 87.Com esta vitória, o Hoffenheim subiu ao quinto posto, lugar de acesso à Liga Europa, somando agora 54 pontos, menos dez que o Dortmund, segundo com 64 e a 12 do líder Bayern Munique, que está a um empate de se sagrar campeão da Bundesliga.O Bayern Munique recebe no domingo o Estugarda e pode fazer a festa a quatro jornadas do final do campeonato.Na capital alemã, Marie-Louise Eta, a primeira mulher a treinar uma equipa masculina das cinco principais ligas europeias de futebol, estreou-se ao ‘leme’ do Union Berlim e entrou na história, apesar do primeiro jogo ficar marcado por uma derrota frente ao Wolfsburgo (1-2).O centrocampista Patrick Wimmer colocou os visitantes em vantagem aos 11 minutos e o avançado Dzenan Pejcinovic ‘carimbou’ o segundo já na segunda parte, aos 46.O escocês Oliver Burke ainda reduziu a desvantagem aos 85, mas os anfitriões, que contaram com o português Diogo Leite a titular, foram incapazes de empatar o duelo.Apesar do triunfo, o Wolfsburgo mantém-se no 17.º e penúltimo posto da tabela, somando agora 24 pontos, enquanto o Union Berlim, que soma quatro jogos sem vencer, é 11.º, com 32.Também a jogar em casa, o Bayer Leverkusen perdeu na receção ao Augsburgo (1-2), que alinhou de início com o avançado português Rodrigo Ribeiro.A equipa treinada por Kasper Hjulmand adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, por intermédio de Patrik Schick, mas não teve tempo de saborear a vantagem, já que Fabian Rieder repôs a igualdade três minutos depois, aos 15. O avançado suíço acabou por ‘bisar’ e assegurar a vitória dos forasteiros já no período de compensação, de grande penalidade (90+7).Apesar da vitória, o Augsburgo mantém-se no nono posto da tabela, agora com 36 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen é agora sexto classificado, com os mesmos 52.Já o Werder Bremen recebeu e venceu o Hamburgo, por 3-1, com um ‘bis’ do dinamarquês Jens Stage, aos 37 e aos 57 minutos, e um remate indefensável de Cameron Puertas nos descontos, aos 90+1, numa altura em que os visitantes jogavam em inferioridade numérica desde os 79 minutos, após Philip Otele ser admoestado com um vermelho direto.Com esta vitória, o Bremen igualou o Hamburgo, com as equipas a totalizar 31 pontos em 30 jogos, e seguindo em 14.º e em 13.º lugar, respetivamente.