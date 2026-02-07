Futebol Internacional
Dortmund pressiona Bayern
O Borussia Dortmund venceu por 2-1 em casa do Wolfsburgo, na 21.ª jornada da Liga alemã, e reduziu a três pontos a diferença para o líder Bayern Munique, que joga no domingo.
Julian Brandt, aos 38 minutos, colocou o ‘vice’ da Bundesliga em vantagem, o grego Konstantinos Koulierakis empatou para o Wolfsburgo, aos 52, e o guineense Serhou Guirassy, assistido pelo português Fábio Silva, aos 87, desfez a igualdade e garantiu a conquista dos três pontos.
Com o quinto triunfo seguido na Liga alemã, o Borussia Dortmund passa a somar 48 pontos na segunda posição, a três do líder Bayern Munique (51), que no domingo defronta o Hoffenheim, enquanto o Wolfsburgo, que somou a terceira derrota consecutiva, segue no 15.º lugar, com 19.
O St.Pauli, penúltimo colocado, colocou termo a uma série de seis jogos sem vencer (três empates e três derrotas) e surpreendeu em casa o Estugarda, por 2-1, com golos do grego Manolis Saliakis, aos 35 minutos, e do luxemburguês Danel Sinami, aos 55, de penálti.
O Estugarda, atual quarto classificado, ainda reduziu, por Jamie Leweling, aos 90 minutos, mas já não foi a tempo de impedir a derrota ao fim de quatro vitórias consecutivas em todas as provas em que participou (campeonato, Taça da Alemanha e Liga Europa).
Já o Hamburgo (11.º) triunfou por 2-0 em casa do Heidenheim, com golos do ganês Ransford Konigsdorffer e do francês Rayan Philippe, este assistido pelo português Fábio Vieira, que foi titular nos visitantes, tal como o guarda-redes e compatriota Daniel Fernandes.
O Friburgo venceu por 1-0 o Werder Bremen, com o único golo a ser apontado por Jan-Niclas Best, que teve uma curta passagem pelo Benfica na época passada, enquanto o Mainz bateu por 2-0 o Augsburgo, que teve o português Rodrigo Ribeiro no segundo tempo.
