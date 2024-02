Dortmund surpreendido em casa pelo Hoffenheim na Alemanha

Com o desaire de sábado do Leipzig, quinto, no terreno do Bayern Munique (2-1), a equipa de Dortmund entrou em campo à procura de consolidar o seu lugar de acesso à ‘Champions’ do próximo ano e até ficar mais perto do terceiro posto, já que o Estugarda empatou na receção ao Colónia (1-1), mas os forasteiros estragaram os planos.



Beier, com um ‘bis’, aos 61 e 64 minutos, foi a figura do Hoffenheim e da partida, depois de o togolês Bebou ter aberto o marcador, logo aos dois.



Do lado do Dortmund, que sofreu o terceiro desaire caseiro (tem quatro no total na Bundesliga), o holandês Malen, aos 21 minutos, e Schlotterbeck, aos 25, ambos com assistência do veterano Marco Reus, ainda operaram a reviravolta no marcador, mas o Borussia acabou por deixar fugir a vantagem.



O Borussia Dortmund segue no quarto posto, com 41 pontos, a seis do Estugarda, terceiro, e com mais um do que o Leipzig, quinto.



Já o Hoffenheim, que não vencia na Bundesliga há oito jogos (quatro empates e quatro derrotas), ocupa o sétimo posto, com 30 pontos.



Também hoje, o Eintracht Frankfurt, sexto classificado, empatou 2-2 na receção ao Wolfsburgo, 12.º colocado e que voltou a não contar com o avançado português Tiago Tomás.