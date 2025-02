Dortmund traz dois reforços a Lisboa, mas viaja sem Bensebaini

O lateral tem uma lesão muscular e vai falhar o encontro de terça-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, tal como Felix Nmecha, que vai ficar afastado da competição durante várias semanas.



Na lista do treinador Nico Kovac estão o sueco Daniel Svensson e Carney Chukwuemeka, reforços de inverno, apesar de o inglês ter saído tocado do último encontro do Borussia Dortmund.



O clube alemão viaja hoje para Lisboa, onde treinador e o médio Emre Can vão fazer a antevisão do encontro, numa conferência de imprensa marcada para as 19:00, no auditório do Estádio José Alvalade.



O Sporting recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Gregor Kobel, Alexander Meyer e Marcel Lotka.



- Defesas: Waldemar Anton, Daniel Svensson, Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle e Yan Couto.



- Médios: Emre Can, Pascal Gross, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Giovanni Reina e Salih Özcan



- Avançados: Julian Brandt, Jamie Gittens, Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Julien Duranville e Karim Adeyemi.