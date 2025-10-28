Dortmund vence em Frankfurt nos penáltis e segue em frente na Taça da Alemanha

Num confronto entre equipas da Liga alemã de futebol, o Eintracht adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, com um golo de Ansgar Knauff, mas o Dortmund repôs a igualdade aos 48, por Julian Brandt, levando o jogo para prolongamento.



No tempo extra, o 1-1 do final do tempo regulamentar não sofreu alterações e a eliminatória acabou decidida no desempate por penáltis, com o Dortmund a vencer por 4-2, com Fábio Silva, em campo desde os 84 minutos, a ser um dos marcadores.



Em outro duelo entre equipas da Bundesliga, o Hamburgo, com Fábio Vieira a titular, foi ao terreno do Heidenheim vencer por 1-0, com o único golo a ser apontado por Robert Glatzel, aos 83 minutos, de penálti, num jogo em que a equipa da casa alinhou desde os 44 reduzida a 10 elementos, após expulsão de Siersleben.



Uma das surpresas do dia foi a eliminação do Wolfsburgo, em casa, frente ao secundário Kiel, ao ser derrotado por 1-0.



O sueco Alexander Bernhardsson, aos 42 minutos, de penálti, fez o único golo da partida, numa altura em que o Wolfsburgo já jogava com menos um desde os 36, por expulsão do neerlandês Jenson Seelt.

