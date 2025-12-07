Dortmund vence Hoffenheim e repôs diferença para o lider Bayern e `vice` Leipzig

No Signal Iduna Park, o Dortmund chegou à vantagem por Julian Brandt (1-0), aos 43 minutos, servido pelo brasileiro Yan Couto, que já representou o Sporting de Braga (2021/22), e aumentou para 2-0 por Nico Schloterbeck, aos 60.



Já com o jogo a entrar no período de descontos, o avançado português Fábio Soares Silva saiu do banco do Borussia Dortmund para os minutos finais.



Com os três pontos amealhados frente a um adversário direto na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, o Dortmund segue em terceiro, com 28, a um do Leipzig, segundo, e a nove do líder Bayern Munique, que na terça-feira recebe o Sporting para a Liga dos Campeões.



O Hoffenheim, que em caso de vitória podia ascender ao terceiro posto, superando Dortmund, terceiro, e Bayer Leverkusen, quarto, segue na quinta posição, com 23 pontos, mantendo a mesma vantagem para os seus perseguidores que também perderam.



No sábado, o Estugarda, sexto classificado da Bundesliga, com 22 pontos, foi goleado pelo Bayern Munique (5-0) e o Eintracht Frankfurt, sétimo, com 21, pelo Leipzig (6-0)



Num jogo emotivo e com alternância no marcador, o Hamburgo, com os portugueses Fábio Vieira e Daniel Heuer Fernandes a titulares, venceu em casa por 3-2 o Werder Bremen, que até chegou à vantagem pelo dinamarquês Jens Stage (0-1), aos 45 minutos.



O Hamburgo deu a volta com golos do belga Albert Lokonga (1-1), aos 63 minutos, e do croata Luka Vuskovic (2-1), aos 75 minutos, assistido pelo ex-FC Porto Fábio Vieira, mas o Werder Bremen repôs a igualdade por Justin Njinmah (2-2), aos 78.



O treinador Merlin Polzin recorreu ao banco e lançou na partida Yussuf Poulsen, aos 82 minutos, para render Fábio Vieira, e o dinamarquês, com apenas dois minutos em campo, desfez o empate, aos 84, e deu a vitória por 3-2 ao Hamburgo.



O internacional português sub-21 Fábio Baldé ainda saiu do banco do Hamburgo e foi a jogo aos 90+2 minutos, enquanto o compatriota Guilherme Ramos, que já representou Santa Clara, Feirense, Mafra e Sporting B, não chegou a ser utilizado.



O Hamburgo manteve a 13.ª posição do campeonato alemão, agora com 15 pontos, mas encurtou a distância para o grupo dos adversários mais diretos, onde se encontra o Werder Bremen, que caiu do nono para o 11.º posto, com 16 pontos.





APS // AO