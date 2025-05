Doze detidos em novos distúrbios em Bruxelas

Os confrontos com a polícia ocorreram após manifestações realizadas na Porte de Hal e na Place de la Bourse, na capital, para protestar contra as altercações de alguns adeptos do Club Brugge que se deslocaram a Bruxelas para assistir à final da Taça da Bélgica frente ao Anderlecht no domingo, informaram hoje órgãos de comunicação locais como o Le Soir e o DH Les Sports.



"Estava marcado um protesto para segunda-feira, às 19h00, na Place de la Bourse. Participaram cerca de 500 pessoas, incluindo cerca de 100 jovens. Formou-se então um cortejo e seguiu do Boulevard Anspach em direção à Gare du Midi", disse a porta-voz da polícia Ilse Van de Keere à agência de notícias belga.



Vários grupos de jovens começaram então a "brincar ao gato e ao rato com a polícia", acrescentou o porta-voz, sublinhando que "a polícia teve de intervir para dispersar a multidão, utilizando gás lacrimogéneo em privado".



As forças de segurança declararam que a situação está agora "controlada" e que foram feitas 12 detenções administrativas, embora vários meios de comunicação social tenham inicialmente noticiado cerca de 20 ou mesmo várias dezenas de detenções e também que vários carros foram incendiados.



Estes incidentes violentos ocorreram um dia depois de a polícia ter detido 63 pessoas em tumultos, também em Bruxelas, após a final da Taça da Bélgica realizada no domingo no Estádio Rei Balduíno, na capital, que terminou com uma vitória do FC Bruges por 2-1 sobre o Anderlecht.



Os serviços de emergência foram chamados para ajudar 80 pessoas, nove das quais tiveram de ser levadas para centros médicos, numa onda de violência que começou na tarde de domingo no centro da cidade e abrandou pela noite dentro depois de adeptos do Club Brugge terem atacado estabelecimentos nas zonas de Molenbeek-Saint-Jean e Jette, na capital.



O presidente da Câmara de Anderlecht, o socialista Fabrice Cumps, informou que um adepto do Club Brugge foi baleado numa perna perto da Gare du Midi.