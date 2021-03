Dragan Stojkovic é o novo selecionador da Sérvia

A contratação de Stojkovic, que esta quarta-feira completa 56 anos, surge a três semanas do primeiro jogo da Sérvia no grupo A de qualificação para o Mundial2022, frente à Irlanda, em 24 de março, três dias antes da receção a Portugal.



Enquanto jogador, Stojkovic somou 84 jogos pela seleção da Jugoslávia, entre 1983 e 2001, tendo marcado 15 golos. O médio jogou pelo Radnicki Nis, Estrela Vermelha de Belgrado, Marselha (França), Verona (Itália) e Nagoya Grampus (Japão).



Depois de encerrar a carreira de jogador, em 2001, que contou ainda com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, Stojkovic treinou o Nagoya, por quatro anos, antes de assumir o comando do clube chinês Guangzhou, em 2020.



A Sérvia integra o grupo A de qualificação europeia para o Mundial2022, no Qatar, que conta ainda com as seleções do Azerbaijão e do Luxemburgo.