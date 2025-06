Dries Mertens retira-se do futebol aos 38 anos

“Vou sair do futebol, mas irei atar as chuteiras uma última vez para vocês”, disse o jogador num vídeo dirigido ao seu antigo companheiro de equipa no Nápoles Marek Hamsik, que está a organizar um jogo de gala para o início de julho.



O antigo internacional belga por 109 vezes, com 21 golos marcados e que costumava jogar como segundo avançado, realizou o último jogo pela seleção dos "diabos vermelhos" em dezembro de 2022, no Mundial do Qatar.



Na carreira, que teve início no Gent, um dos clubes da sua formação, Mertens representou, entre outros, o Utrecht, o PSV, o Nápoles, no qual esteve oito temporadas, e o Galatasaray, o último emblema em que jogou.