Duelo de treinadores portugueses nos oitavos de final da Libertadores

O Flamengo fez um percurso praticamente perfeito na primeira fase, ao vencer o Grupo A, com cinco vitórias e apenas um empate, enquanto o Cruzeiro foi segundo no ‘poule’ D, atrás dos chilenos da Universidade Católica.



A equipa que vencer o confronto entre os dois conjuntos brasileiros vai encontrar os colombianos do Tolima ou os equatorianos do Independiente del Valle.



O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai defrontar os paraguaios do Cerro Porteño, que ficaram à frente da equipa brasileira no Grupo F da primeira fase, com o vencedor desta eliminatória a jogar com os também ‘canarinhos’ do Mirassol ou os equatorianos da Liga de Quito.



A primeira mão dos oitavos de final da Libertadores disputa-se de 11 a 13 de agosto, com a segunda mão a disputar-se uma semana depois.



Na Taça Sul-americana, o Grêmio, de Luís Castro, vai defrontar os bolivianos do Bolívar, com o vencedor do play-off a encontrar o São Paulo.



O Botafogo, treinado por Franclim Carvalho, qualificou-se diretamente para os oitavos de final, nos quais vai encontrar os argentinos do Lanús ou os peruanos do Cienciano.



Os play-offs da segunda competição sul-americana de clubes jogam-se a 22 e 29 de julho, com os oitavos de final a estarem previstos para 12 e 19 de agosto.