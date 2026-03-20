Duelo entre Sporting de Braga e Betis arranca ‘quartos’ em 08 de abril

O jogo entre minhotos e andaluzes será o único da competição que se realiza nesse dia, uma quarta-feira, a partir das 17:45, no Estádio Municipal de Braga, tendo sido antecipado devido aos regulamentos da UEFA, que impedem que dois clubes do mesmo país que estejam num raio de 50 quilómetros entre si joguem no mesmo dia.



Desta forma, a outra equipa portuguesa presente em competição, o FC Porto, joga em casa diante dos ingleses do Nottingham Forest em 09 de abril, quinta-feira, dia em que se disputam os restantes encontros, todos às 20:00 (hora em Lisboa).



Como o FC Porto ficou mais bem classificado do que o Sporting de Braga na fase de liga, sempre que as duas equipas jogarem em casa na mesma ronda europeia, os ‘dragões’ têm primazia no dia do jogo, pelo que é a partida dos bracarenses que tem de ser antecipada, à semelhança do que sucedeu precisamente na segunda mão dos oitavos de final.



O FC Porto eliminou o Estugarda nos oitavos de final da Liga Europa, ao vencer por 2-1 fora e 2-0 em casa, na quinta-feira, enquanto o Sporting de Braga bateu o Ferencváros por 4-0, na quarta-feira, depois de perder por 2-0 na Hungria, na primeira mão.



Além do Sporting de Braga-Betis e do FC Porto-Nottingham Forest, os quartos de final da Liga Europa reservam ainda os confrontos Bolonha-Aston Villa e Friburgo-Celta de Vigo.



Os encontros da segunda mão estão todos agendados para 16 de abril, sendo que apenas o Celta de Vigo-Friburgo começa às 17:45, e os restantes às 20:00.





