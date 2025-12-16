Dumfries operado ao tornozelo desfalca Inter Milão pelo menos dois meses



Milão, 16 dez 2025 (Lusa) - O neerlandês Denzel Dumfries, do Inter Milão, foi hoje operado ao tornozelo esquerdo, informou o atual líder da Liga italiana de futebol, que deverá ficar privado do lateral durante pelo menos dois meses.



"Na tarde desta terça-feira, 16 de dezembro, Denzel Dumfries foi submetido a uma cirurgia para estabilizar o tornozelo esquerdo na Clínica Fortius, em Londres. O lateral neerlandês vai realizar um programa de reabilitação nas próximas semanas", escreveram os ‘nerazzurri’, em comunicado.



Apesar de o Inter não ter adiantado um prazo, este tipo de cirurgia requer, geralmente, um período de recuperação de cerca de dois meses, pelo que Dumfries, de 29 anos, só deverá regressar aos relvados em meados de fevereiro ou mesmo no início de março.



O internacional neerlandês não joga desde 09 de novembro, dia em que se lesionou na vitória do Inter frente à Lazio (2-0), da 11.ª jornada da Serie A.



A cumprir a quinta temporada no emblema transalpino, o defesa direito disputou 15 jogos e marcou três golos na presente época.