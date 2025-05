Dunkerque de Luís Castro "espreita" a Liga francesa

No Estádio Marcel-Tribut, um golo solitário de Maxence Rivera, aos 46 minutos, permitiu aos anfitriões, quartos classificados da Ligue 2, deixarem pelo caminho os "guingampais", quintos, numa eliminatória dos quartos de final dos play-offs realizada a uma única mão.



Na próxima fase, também disputada num só jogo e agendada para sábado, o Dunkerque vai visitar o Metz, terceiro, sendo que o vencedor discutirá a duas mãos o acesso à elite perante o 16.º e antepenúltimo colocado da Ligue 1, que será conhecido no mesmo dia.



Fundado em 1909 e treinado por Luís Castro desde 2023/24, o Dunkerque procura uma inédita promoção à Ligue 1, numa época em que atingiu pela primeira vez as "meias" da Taça de França, superando os primodivisionários Auxerre, Lille e Brest, antes de perder diante do Paris Saint-Germain, tetracampeão francês e finalista da Liga dos Campeões.