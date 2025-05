Dunkerque eliminado na segunda ronda dos play-offs de promoção em França

Depois de ter eliminado o Guingamp, quinto classificado do campeonato, na primeira ronda, a equipa treinada pelo português, que terminou a Ligue 2 em quarto, acabou por não conseguir chegar à derradeira eliminatória, ao perder com o Metz, terceiro.



Já depois de o defesa Opa Sangante, da Guiné-Bissau, ter sido expulso aos 59 minutos, o Dunkerque viu outro jogador da sua equipa dar o triunfo ao Metz, quando, já nos descontos, aos 90+3, o marroquino Yacine Bammou fez um autogolo.



Após ter descido em 2023/24, o Metz vai agora tentar regressar ao principal escalão do futebol francês, defrontando o 16.º classificado da Liga francesa, que, à entrada para a última jornada, é Le Havre.