Dunquerque de Luís Castro recebe PSG na Taça de França

A equipa do técnico luso vai receber em 2 de abril o atual líder da Liga francesa, que conta com os internacionais lusos Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.



Para chegar às "meias" da taça, o Dunquerque, terceiro posicionado do segundo escalão, afastou Stade Béthunois (0-0, 6-7 nos penáltis), Aubervilliers (0-2), Auxerre (0-1) e Haguenau (1-3), antes dos primodivisionários Lille (1-1, 4-5 nos penáltis) e o Brest (2-3), tendo disputado todos os jogos fora de casa.



O outro desafio da eliminatória vai opor o Cannes, atual líder da liga A do quarto escalão, ao Reims, 15.º posicionado da Ligue 1.



As partidas das meias-finais estão agendadas para o dia 2 de abril e a final para 24 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.