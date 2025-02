Dunquerque nas "meias" da Taça de França ao eliminar o Brest

O "secundário" Dunquerque, orientado pelo treinador português Luís Castro, qualificou-se para as meias-finais da Taça de França em futebol, ao virar de 0-2 para 3-2 no reduto do Brest, da Ligue 1.

A formação primodivisionária começou melhor e ganhava por dois golos após uma hora, face aos remates certeiros do luso-francês Mathias Pereira Lage, ex-internacional sub-21 luso, aos 45 minutos, e de Mahdi Camara, aos 60.



O conjunto que segue no nono posto do segundo escalão reagiu, no entanto, na fase final e começou a dar a volta ao resultado aos 66 minutos, com um tento de Vicent Sasso, que em Portugal passou por Beira-Mar, Sporting de Braga, BSAD e Boavista.



O "herói" dos forasteiros foi, no entanto, o suplente guineense Opa Sangante, que entrou aos 65 minutos e "bisou", com tentos aos 81 e 85, qualificando o Dunquerque, que já tinha sido a sensação dos "oitavos", ao eliminar fora o Lille, também da Ligue 1.



A formação de Luís Castro junta-se nas "meias" ao Cannes, do quarto escalão, que superou em casa o Guingamp, da Ligue 2, por 3-1 e ao Reims, vencedor por 5-3 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos, na visita ao Angers, num duelo entre equipas da Ligue 1, em dois jogos disputados na terça-feira.