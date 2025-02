Durán segue para o Al Nassr na segunda contratação mais cara da Arábia Saudita

Durán, de apenas 21 anos, deixou o Aston Villa, de Inglaterra, e juntou-se a Ronaldo, e também a Otávio, no Al Nassr, até 2030, com o clube de Riade a pagar 77 milhões de euros pela sua contratação, valor esse só superado na Arábia Saudita pelo brasileiro Neymar, quando ingressou no Al Hilal por 90 ME, em 2023/24, vindo do Paris Saint-Germain.



Contudo, nesta mesma janela de transferências, o internacional ‘canarinho’ abandonou a equipa de Jorge Jesus, após apenas um total de sete jogos, rescindindo contrato e seguindo para o seu clube de formação, o Santos, agora liderado por Pedro Caixinha.



Jhon Durán passa a ser o segundo jogador mais caro da Arábia Saudita, protagonizando igualmente a transferência mais elevada de sempre de um jogador colombiano, no dia em que Galeno trocou o FC Porto pelo Al-Ahli, rendendo 50 milhões de euros aos 'dragões'.



O extremo brasileiro, que ficou muito perto de representar a seleção portuguesa, igualou o defesa-central e compatriota Éder Militão no segundo lugar das vendas mais altas do clube, ambos atrás do médio internacional português Otávio, que custou 60 ME em 2023 ao Al Nassr.



O extremo, de 27 anos, assinou um contrato válido por três épocas e meia, até junho de 2028.



O ‘recrutamento’ da liga saudita chegou também a Guimarães, com o central Jorge Fernandes a deixar o Vitória, reforçando o Al Fateh, treinado pelo português José Gomes e último classificado da liga saudita.



Também o médio Zaydou Youssouf, internacional pelas Ilhas Comores, embora nascido em França, seguiu para a equipa de José Gomes, abandonando o Famalicão